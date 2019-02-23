شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأحداث بأسواق الإمارات في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير- خاص أخبار اليوم: يترقب المساهمون بالأسواق الإماراتية مجموعة من الأحداث المهمة، خلال الأسبوع، الذي يمتد بين 23 - 28 من فبراير الجاري.

ووفقا لإحصائية أعدتها "أخبار اليوم"، فينعقد مجلس إدارة الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي المدرجة بسوق أبوظبي المالي اليوم السبت الموافق 23 من فبراير الجاري لمناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 8% من رأسماله، أي مايعادل 234.788 مليون درهم وتحديد تاريخ توزيعها، واعتماد النتائج السنوية.

وأما غداً الأحد ، فينعقد مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي المدرجة بسوق ابوظبي المالي لمناقشة بعض الموضوعات العامة التي لاتؤثر على سعر السهم.

كذلك يناقش مجلس إدارة شركة الخليج الإستثمارية المدرجة بسوق أبوظبي المالي في ذات اليوم البيانات المالية السنوية، ومقترح توزيع أرباح على المساهمين، وتحديد موعد الجمعية العمومية.

وتنعقد الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الأول المدرج بسوق أبوظبي المالي يوم الإثنين المقبل لمناقشة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 74% ، وحصة السهم الواحد 74 فلس وبقيمة إجمالية 8.06 مليار درهم وذلك عن عام 2018، واعتماد البيانات المالية السنوية.

كما تبدأ الاثنين القادم شركة الإمارات دبي الوطني - ريت المدرجة بسوق ناسداك دبي صرف الأرباح النقدية لمساهمي للشركة بنسبة 2.7 %، بواقع 0.027 دولار للسهم.

ويناقش في ذات اليوم مجلس إدارة بنك الإمارات للاستثمار المدرجة بسوق دبي المالي الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وتقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات لقيادة السيارات المدرجة بسوق أبوظبي المالي يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2019 وذلك للنظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 60% من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بقيمة إجمالية 53.87 مليون درهم بمايعادل 60 فلس للسهم الواحد، إضافة إلى اعتماد النتائج السنوية، كما يجتمع مجلس إدارة الشركة ذاتها بنفس التاريخ لانتخاب رئيس مجلس إدارة ونائبه وتشكيل اللجان.

وينعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك المشرق المدرج بسوق دبي المالي يوم الثلاثاء القادم لمناقشة مقترح توزيع أرباح نقدي بواقع 40% من رأس المال عن العام الماضي، والنظر في النتائج المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

ويجتمع مجلس إدارة الشركة الإسكندنافية العربية للتأمين المدرجة بسوق دبي المالي يوم الثلاثاء الموافق 26 فبراير 2019 وذلك لمناقشة الميزانية الختامية، وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية، وما يستجد من أعمال.

ويجتمع مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل المدرجة بسوق دبي المالي يوم الثلاثاء القادم وذلك لمناقشة أعمال الشركة الاعتيادية.

وفي ذات اليوم أيضاً يجتمع مجلس إدارة شركة الإمارات للتأمين المدرجة بسوق دبي المالي للموافقة على البيانات المالية للعام الماضي والتقارير السنوية الخاصة بذات الفترة، وأمور أخرى.

ويجتمع مجلس إدارة شركة التأمين فيدلتي المتحدة يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019 وذلك لمناقشة البيانات المالية لعام 2018.وتحديد موعد عقد الجمعية العمومية السنوية، ومايستجد من أعمال.

ويجتمع مجلس إدارة شركة النعيم القابضة المدرجة بسوق ناسداك دبي والبورصة المصرية يوم الخميس المقبل في مكاتبها بمصر وذلك لمناقشة القوائم المالية للشركة والتقارير السنوية ، ودعوة الجمعية العمومية للإنعقاد.

وينعقد في ذات اليوم مجلس إدارة مجموعة الشارقة المدرجة بسوق أبوظبي المالي وذلك لمناقشة البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، واعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية وتحديد الموعد واقتراح توزيع أرباح، ومواضيع إدارية وتشغيلية أخرى خاصة بأعمال الشركة.