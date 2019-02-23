مهلة 15 يوما.. وزير التموين يوضح مصير الفئات الـ5 المحذوفة من الدعم

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم منح مهلة تقدر بـ 15 يوما للفئات الخمسة، التي تم تحديدها وحذفها من منظومة الدعم خلال مرحلة الاستهداف، والتي تتم وفقا لقدرات الدخل والإنفاق والاستهلاك.

وأضاف وزير التموين، أنه لن يتم حذف أو إيقاف من سيتم تحديدهم كغير مستحقين بل سيظهر لهم على بون صرف السلع والخبز تنويه يوضح أنه سيتم إيقاف البطاقة لإحدى المحددات ال5، وبناء عليه يجب أن يزور المواطن الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر، وتقديم تظلم.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة...