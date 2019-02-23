كتبت- عايدة رضوان تصوير- محمود بكًار
قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارته بدأت حاليا مرحلة الاستهداف، لافتا إلى أنها تعتمد على استهداف، غير المستحقين بناء على قدرات الدخل والإنفاق والاستهلاك.
وحدد وزير التموين، 5 محددات هي:
1- أن يزيد استهلاك الكهرباء على ألف كيلووات شهريًا.
2- أن يزيد استهلاك الهاتف المحمول على ألف جنيه شهريًا.
3- التحاق الأبناء بالمدارس الأجنبية، شريطة أن تتجاوز المصاريف حد الـ30 ألف جنيه شهريًا للطفل الواحد.
4- أن يمتلك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعد.
5- موظفو المناصب...
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التموين يعلن 5 معايير لحذف غير المستحقين من الدعم منها "استهلاك الكهرباء والمحمول وامتلاك سيارة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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