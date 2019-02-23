وزير التموين يعلن 5 معايير لحذف غير المستحقين من الدعم منها "استهلاك الكهرباء والمحمول وامتلاك سيارة"

كتبت- عايدة رضوان تصوير- محمود بكًار

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارته بدأت حاليا مرحلة الاستهداف، لافتا إلى أنها تعتمد على استهداف، غير المستحقين بناء على قدرات الدخل والإنفاق والاستهلاك.

وحدد وزير التموين، 5 محددات هي:

1- أن يزيد استهلاك الكهرباء على ألف كيلووات شهريًا.

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2- أن يزيد استهلاك الهاتف المحمول على ألف جنيه شهريًا.

3- التحاق الأبناء بالمدارس الأجنبية، شريطة أن تتجاوز المصاريف حد الـ30 ألف جنيه شهريًا للطفل الواحد.

4- أن يمتلك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعد.

5- موظفو المناصب...