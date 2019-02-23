تعرف على مؤشرات حذف غير المستحقين من دعم البطاقات

كتب مدحت وهبه - تصوير حسن محمد

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بناء على المؤشرات الخاصة لاستحقاق الفئات للدعم، تم اكتشاف بعض الفئات أنها غير فقيرة ولا تستحق الدعم، ولا تستحق الدعم، لافتا إلى أنه رغم سعى الوزارة لزيادة الدعم للفئات الأكثر الاحتياجات، إلا أن ذلك لن يحدث إلا بعد حذف غير المستحقين من البطاقات.

وأضاف الدكتور على المصيلحى، خلال المؤتمر الصحفى، لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، أنه تم تحديث 5 مؤشرات لتحديد غير المستحقين للدعم، منها استهلاك الكهرباء، واستهلاك المحمول، وكذلك من...