شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال يترأس الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2017/2018، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية.

استهلت الجمعية أعمالها بعرض باسل الحينى رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2018، حيث حققت الشركة القابضة – بصورة مستقلة – إجمالى إيرادات بلغ 1.744 مليار جنيه بمعدل نمو 53.3% عن العام المالى 2016/2017، فيما ارتفع صافى الربح ليبلغ 1.450 مليار جنيه بمعدل نمو 56.6% عن العام المالى 2016/2017.

كما أظهرت مؤشرات الشركات التابعة الثلاث عن العام المالى 2017/2018، زيادة إيرادات نشاط لتبلغ نحو 16 مليار جنيه بزيادة نسبتها 15.8% عن العام المالى 2016/2017، وارتفع صافى الربح المحقق ليبلغ 3.204 مليار جنيه بمعدل نمو 21.5% عن العام المالى 2016/2017.

وفى إطار حرص وزارة قطاع الأعمال العام على دعم موارد الخزانة العامة للدولة، ارتفعت حصة الدولة فى أرباح شركة مصر القابضة للتأمين عن العام 2017/2018، حيث اعتمدت الجمعية العامة توزيعات لوزارة المالية بقيمة 758.8 مليون جنيه بنسبة زيادة حوالى 20% عن عام 2016/2017.

وقد ارتفع إجمالى الاستثمارات لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة ليبلغ 65.427 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 13.2% مقارنة بالعام المالى 2016/2017، فيما بلغ إجمالى الأقساط المصدرة بشركتى التأمين التابعتين للشركة القابضة عن عام 2017/2018 نحو 12.570 مليار جنيه بمعدل نمو 21% عن عام 2016/2017. كما ارتفع إجمالى حقوق حملة الوثائق لشركتى التأمين لتبلغ 32.946 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 7.4% عن عام 2016/2017.

أكد الوزير على أهمية إسناد إدارة استثمارات الشركة القابضة وشركاتها التابعة إلى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التى أسستها الشركة القابضة للتأمين منذ سنوات لتعظيم العوائد المحققة من خلال وضع سياسية استثمارية جديدة لإدارة محفظة الأوراق المالية والاستثمارات سواء المحتفظ بها للأمد الطويل أو المشتراه بغرض التداول، حيث تتجاوز جملة هذه الاستثمارات 65 مليار جنيه فى العام المالى 2017/2018.

ومن جانبه، أوضح رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، أنه فى ضوء توجيهات وزير قطاع الأعمال العام تم وضع استراتيجية تستهدف تعظيم دور الشركة الريادى كمؤسسة مالية غير مصرفية فى مصر والمنطقة العربية والإفريقية من خلال تطوير الشركات التابعة، سواء فى النشاط التأمينى من خلال زيادة الحصة السوقية وطرح منتجات تأمينية جديدة وتحديث طرق التسعير والمبيعات وتطبيقات نظم المعلومات، وفى النشاط العقارى العمل على تنمية الثروة العقارية المتميزة واستغلال الأراضى فى مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين. وفى نشاط الاستثمارات، تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية وتزويدها بالكوادر البشرية والتكنولوجيا المطلوبة.