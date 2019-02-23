شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب إنشاء منطقة استثمارية بأسوان.. رجال أعمال يعددون الفوائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عدد من كبار المستثمرين والمصدرين بقرار وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإنشاء منطقة حرة فى أسوان على مساحة 187 فدانا.

وفى هذا الإطار قال الدكتور رياض ارمانيوس، رئيس مجلس الأعمال المصرى السودانى لـ" الخليج 365"، إن قرار إنشاء منطقة فى أسوان هو قرار ممتاز، ولا سيما ما يتعلق باستغلال الثروة السمكية فى بحيرة ناصر فى عمليات التصدير .

وأضاف، أن ميزة بحيرة ناصر، أنها نظيفة وبالتالى يمكن تصدير أسماكها للخارج، من خلال السودان أو من خلال الطريق العالمى الذى سيربط كيب تاون بالقاهرة والمتوقع تنفيذه فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقى، وهو طريق سيخدم أغلب دول القارة، بجانب التصدير عبر نهر النيل.

وأوضح أن إنشاء المنطقة إضافة قوية لمحافظة أسوان التى تعتمد فقط على السياحة، وبالتالى توفير آلاف فرص العمل لأبنائها، ومن خلال المنطقة عبر الطرق البرية يمكن الدخول لاسواق السودان ومنها الى افريقيا شريطة تحسن حالة الطرق فى السودان.

وأشار رياض ارمانيوس أن السودان مرتبطة بالعديد من الدول الافريقية التى يمكن دخول المنتج المصرى لها وزيادة قيمة وحجم الصادرات من المنطقة الحرة الجديدة ،لافتا الى اهمية نشاط المناطق الحرة عموما فى مصر لدورها فى تنمية الصادرات والربط اللوجستى بين الدول.

بدوره، شدد الدكتور شريف الجبلى ، رئيس لجنة التعاون الافريقى فى اتحاد الصناعات ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، على أهمية الاستفادة من إنشاء المنطقة فى الارتقاء بمستوى الطرق والنقل من أسوان إلى دول القارة ،مما يزيد فعليا من الصادرات المصرية.

وأوضح الجبلى لـ" الخليج 365" أن انشاء طريق كيب تاون القاهرة سيؤثر بصورة ايجابية بالفعل حال تنفيذه لانه سيكون شريان للتجارة .

وطالب الجبلى أيضا بشق طريق يربط بين المنطقة الجديدة فى أسوان وبين أقرب ميناء على البحر الأحمر أو دراسة إنشاء ميناء جديد يكون بمثابة إضافة قوية للصادرات.

وفى ذات الإطار، أكد المهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة على أهمية التوجه إلى افريقيا بشكل يليق بمكانة مصر، وفى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الافريقى .

وأشاد خالد أبو المكارم لـ"الخليج 365"، بجهود الحكومة فى التوسع فى انشاء المناطق الحرة والتى تركز على تصدير منتجاتها، معتبرا أن إنشاء منطقة أسوان سيكون نقطة انطلاق نحو افريقيا بشرط التركيز على خلق طرق برية وبحرية للتصدير.

ولا سيما أن إنشاء منطقة حرة عامة بمحافظة أسوان على مساحة 187 فدانا، سيوفر فرص عمل كبيرة وسيؤدى إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل لابناء الصعيد، مع الاستفادة من الحوافز الضريبية التى نص عليها قانون الاستثمار، حيث تستهدف المنطقة بحسب ما أعلنته وزارة الاستثمار جذب 160 مشروع باستثمارات تتجاوز 2.1 مليار دولار، وتوفير ما يقرب من 15 الف فرصة عمل، وتتضمن انشطة المنطقة، تصنيع وتعليب الاسماك التى تشتهر بها بحيرة ناصر، والبرمجيات وتطبيقات الحاسب الالى والضفائر والدوائر الكهربائية والمفروشات والملابس الجاهزة وتخزين واعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل وهو يصب مباشرة فى زيادة الصادرات للقارة.

وفى سبيل إنشاء المنطقة عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعا برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، و علا القبرصى، نائبى الرئيس التنفيذى للهيئة، واللواء خالد محمد عارف، والدكتور محمد سامح عمرو، والمهندس طارق شكرى، أعضاء المجلس، اضافة إلى المستشار محمود فوزي، المستشار القانونى للوزيرة، وخالد عياد، معاون الوزيرة، و ياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين.

ووافق المجلس، على انشاء منطقة حرة عامة بمحافظة أسوان على مساحة 187 فدانا، فى إطار خطة الدولة للاهتمام بمحافظات الصعيد وخدمة المستثمرين، بما يؤدى إلى زيادة معدلات التشغيل وزيادة فرص العمل لابناء الصعيد، مع الاستفادة من الحوافز الضريبية التى نص عليها قانون الاستثمار، حيث تستهدف المنطقة جذب 160 مشروعا باستثمارات تتجاوز 2.1 مليار دولار، وتوفير ما يقرب من 15 الف فرصة عمل، وتتضمن انشطة المنطقة، تصنيع وتعليب الاسماك التى تشتهر بها بحيرة ناصر، والبرمجيات وتطبيقات الحاسب الالى والضفائر والدوائر الكهربائية والمفروشات والملابس الجاهزة وتخزين واعادة تصدير مختلف البضائع والمنتجات إلى خارج البلاد وخاصة السودان ودول حوض النيل.

وناقش المجلس، اعمال تطوير المنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، والمناطق الحرة فى الاسكندرية وبورسعيد ومدينة نصر، واعمال انشاء كل من المنطقة الحرة فى محافظة المنيا ونويبع بمحافظة جنوب سيناء كمرحلة أولى فى اطار خطة الوزارة والهيئة لانشاء 7 مناطق حرة جديدة فى الإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، ومطوبس بكفر الشيخ، اضافة إلى المنيا وجنوب سيناء، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، للمساهمة فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

وأكدت الوزيرة، أهمية أن تعمل المنطقة الحرة بأسوان على زيادة الاستثمارات والصادرات مع الدول الافريقية، فى اطار تكليفات القيادة السياسية بمد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة، وجذب استثمارات ضخمة وحاضنة لمشروعات إنتاجية كبرى.

وذكرت الوزيرة، أن أعمال التطوير بالمناطق الحرة بمدينة نصر وبورسعيد والاسكندرية تتم وفق أعلى النظم العالمية، في إطار التسهيل علي المستثمرين، مع تطبيق مشروع ميكنة إجراءات العمل بالمناطق الحرة من خلال تقديم كافة خدمات المناطق الحرة من على موقع الوزارة، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد وسرعة إنهاء الإجراءات بشكل غير مسبوق، مشيرة إلى أنه تم البدء بميكنة إجراءات العمل بالمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر كنموذج استرشادي، على أن يتم تعميم المشروع على كافة المناطق الحرة الحالية، حيث يهدف نظام الميكنة إلى ربط قواعد بيانات المشروع الواحد بين إدارات المنطقة المختلفة، وإحكام الرقابة على المشروعات لمنع أي محاولة للتهريب تكون ناتجة عن تكرار بيانات رسائل الصادر والوارد.

جدير بالذكر، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بدأت منذ العام الماضى، تنفيذ خطة لتطوير عدد من المناطق الحرة الحالية البالغ عددها 9 مناطق، وانشاء 7 مناطق حرة جديدة على عدة مراحل حتى عام 2022 حيث تبلغ عدد المشروعات فى المناطق الحرة حاليا نحو 1090 مشروعا، برؤوس أموال بلغت 12.1 مليار دولار، بالإضافة إلى 2.1 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية بلغت نحو 26 مليار دولار، وساهمت هذه المشروعات فى توفير 192 ألف فرصة عمل، وخلال عام 2018 حققت المناطق الحرة صادرات بقيمة 17.3 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية قفزة غير مسبوقة بنحو 7.6 مليار دولار بزيادة 1.2 مليار دولار عن عام 2017 التى بلغت 6.4 مليار دولار وزيادة 2.7 مليار دولار عام 2016 التى بلغت 4.9 مليار دولار.