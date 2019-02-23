52.611 وحدة سكنية في 12 مشروعا بمنطقة مكة المكرمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بلغ عدد المشروعات السكنية في منطقة مكة المكرمة ضمن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان 12 مشروعا بمساحة إجمالية بلغت 11,608,164م2 توفر 52,611 وحدة سكنية. وبين برنامج سكني أن 10 من هذه المشروعات بدأت فيها أعمال البناء والإنشاءات بمواصفات وجودة عالية، إضافة إلى مشروعين للوحدات السكنية الجاهزة في محافظة رابغ.
وأوضحت الوزارة أن هذه المشروعات تتوزع على عدد من مدن ومحافظات المنطقة، وتشرف عليها بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلا في المطورين العقاريين المؤهلين، لتوفير وحدات سكنية بمواصفات عالية وخيارات متنوعة ما بين (شقق- تاون هاوس- فلل)، وبأسعار مناسبة تتراوح بين 250 و750 ألف ريال، لتلبية نسبة الطلب على الدعم السكني، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030.
وأفادت بأن أعمال الإنشاءات بدأت بعد استكمال إجراءات حجز تلك الوحدات، وفقا للشروط والضوابط المقررة من لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، مؤكدة حرصها على ضرورة التزام المطورين بالخطط الزمنية والمواصفات الفنية المحددة لكل مشروع لإتمام التنفيذ على أكمل وجه تمهيدا لتسليمها للمواطنين.
وأشارت وزارة الإسكان إلى التزامها بتسليم تلك المشاريع في الوقت المحدد بمواصفات وجودة عالية، مبينة أن هذه المشاريع المتاحة أمام المستفيدين من برنامج «سكني» تعد نموذجا عصريا للمجمعات السكنية المتكاملة الخدمات والمرافق العامة، حيث تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، كما أنها تحوي جميع الخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، وتتميز بتكامل البنية التحتية من شبكات المياه والكهرباء والاتصالات ونظام تصريف الأمطار، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، مشددة على استمرارية البرنامج في ضخ المزيد من الخيارات السكنية أمام المستفيدين، وذلك بتوفير وحدات سكنية مناسبة لهم وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم.
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