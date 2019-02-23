تقليص صرف التمويل لـ10 أيام يدعم تمليك المواطنين للمساكن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب _ الدمام

أكد عقاريون ومصرفيون أن تقليص مدة صرف التمويل العقاري من 45 يوما إلى 10 أيام سيسرع من تملك المواطنين لمنازلهم، وهو ما يواكب هدف وزارة الإسكان في رفع نسبة التملك إلى 60% في 2020.

وكانت وزارة الإسكان أشارت في وقت سابق إلى البدء بإجراء تقليص مدة صرف القرض العقاري لمستفيدي صندوق التنمية العقارية إلى 10 أيام بحد أقصى بدلا من المدة المقررة سابقا البالغة 45 يوما.

السيولة متوفرة

وأوضح أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن تسهيل إجراءات منح التمويل العقاري للمواطنين ليس له علاقة أو ارتباط مباشر بوفرة السيولة في البنوك، حيث إن السيولة لدى البنوك متوفرة ولا توجد بها أي إشكاليات، ولكن الهدف من وراء تسهيل خطوات وإجراءات التمويل العقاري وفق مبادئ التمويل المسؤول الممنوح للأفراد، هو المساهمة في تعزيز نسبة تملك المواطنين للمساكن.

18118 عقدا

وقال حافظ «إن البنوك مستمرة في تذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات المرتبطة بمنح التمويل العقاري بشكل عام، تناغما مع رؤية المملكة 2030 بزيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، لافتا إلى وجود تعاون جيد بين البنوك ووزارة الإسكان وشراكات وتعاون أيضا مع صندوق التنمية العقارية في الدفع بتملك المساكن للمواطنين عبر خيارات وحلول وبرامج تمويلية مختلفة للبنوك من أجل تحقيق أهداف الرؤية. وأشار إلى أن عدد العقود المنفذة للمستفيدين من التمويل خلال الربع الرابع من 2018 بلغت 18118 عقدا».

هاجس الإسكان

ودعا عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية عماد الدليجان البنوك إلى المزيد من التسهيلات للمواطنين في التمويل الإسكاني، مشيرا إلى وجود حراك حاليا على مستوى وزارة الإسكان ومؤسسة النقد والبنوك وشركات التطوير العقاري، لتسريع حركة التمويل بغية تحقيق الهدف الذي قطعته وزارة الإسكان بخصوص تحقيق التملك للمساكن بنسبة 60% في سنة التحول 2020، حيث كان تحقيق الأمر هاجس الوزارة خلال الأشهر الأخيرة.

تجاوز النسبة المحددة

بدوره أشار رئيس اللجنة العقارية السابق بغرفة الشرقية خالد بارشيد إلى أن التنوع والتوسع في برامج الإسكان وإعطاء المزيد من الخيارات سيؤدي إلى تسارع تملك المساكن، متوقعا أن يتجاوز النسبة التي وضعتها وزارة الإسكان للتملك في 2020 والبالغة 60%، مشيرا إلى أن المدة المتبقية على 2020 هي فقط 18 شهرا، وهناك تسارع مدعوم من عدة جهات إلى جانب وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بالإضافة إلى تحرك قوي من العقاريين والمطورين، ما يعطي قوة دفع.

وأشار إلى أن توقف صندوق التنمية العقارية في منح القروض حاليا، يعوضه إمكانية الحصول على تمويل إضافي من البنوك لم يكن متوفرا سابقا.

إرضاء الأذواق

وأفاد نائب رئيس اللجنة العقارية السابق علي الجبالي بأن الفترة الأخيرة شهدت إقبالا من المقرضين على مختلف المنتجات العقارية المقدمة، التي توفرت بما يتناسب ومختلف الأذواق، كما انخفضت بشكل ملحوظ أعداد المستأجرين للشقق من السعوديين.

وأوضح أنه رغم عدم وجود إحصائية رسمية حول نسبة المستأجرين الذين تحولوا للتملك فإننا كمستثمرين في إدارة الأملاك والخدمات العقارية نلاحظ انخفاضا في نسبة الاستئجار لصالح تملك المساكن، لافتا إلى أن عدد جهات التمويل المختصة بإقراض المستفيدين من وحدات تحت الإنشاء من 3 جهات سابقا إلى 9 جهات حاليا إلى 10 جهات، وذلك في إشارة واضحة لإقبال الجهات التمويلية على مستفيدي الصندوق.

صندوق التنمية العقارية