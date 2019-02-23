شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فوائد للغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزايد الاقبال على استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات، وخاصة بعد توجهات الرئيس السيسى بالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى وأنواع الوقود البديلة والاهتمام الكبير لمجلس الوزراء بوضع خطط تنفيذية بالتعاون مع الجهات المتخصة لزيادة معدلات استخدام الغاز الطبيعى وتقديم حوافز متنوعة للمواطنين لتشجيعهم على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز.

وتحويل السيارة للغاز الطبيعي للسيارات كوقود بديل يحقق العديد من الفوائد عديدة وهى :

1-يطيل عمر زيت محرك السيارة.

2- يوفر للمستهلك 60% من تكلفة الوقود.

3- يحافظ على الأجزاء الداخلية لمحرك السيارة.

4- وقود نظيف لا ينتج عنه انبعاثات ضارة .

5-آمن جدا وغير سام وخالى من مُركبات الرصاص والشوائب الكبريتية.

6-يحافظ على البيئة من التلوث.

7-توافر معايير أمان عالية لان أسطوانة الغاز التى يتم تركيبها بالسيارة مزودة بنظام غلق أوتوماتيكى لمنع تسرب الغاز.

8- تصنع أسطوانة الغاز الطبيعى المضغوط وفقا لمعايير أمان عالية وتحت إشراف جهات تفتيش ‏دولية.

9- اسطوانه الغاز تتحمل الضغط العالى لانها سبيكة من الصلب المخصوص لتحمل الضغط العالى للغاز الطبيعى الموجود ‏داخلها.

10- يقلل من تكليف صيانة السيارة.