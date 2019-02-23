أبرز 10 شركات صينية تعمل في السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يوجد عدد من الشركات الصينية في السعودية، تعمل في مختلف المجالات، وذلك بحسب موقع وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، وموقع وزارة التجارة والاستثمار السعودي، اخترنا أبرز 10 شركات تعمل في نشاطات مختلفة، وهي:

1- هواوي (Huawei)

شركة صينية متعددة الجنسيات، تخدم في أكثر من 170 دولة

التأسيس: 1987

المقر: شنتشن، الصين

النشاط: مجال الاتصالات، تصنيع أجهزة الهاتف والمودم

العائدات: 92.549 مليار دولار (2018)

عدد الموظفين: 180 ألفا (2018)

2-سينوبك (Sinopec)

واحدة من كبريات الشركات النفطية المملوكة للدولة وشركات الطاقة والمواد الكيميائية في الصين

2000

تشاويانغ، بكين

الوقود والغاز الطبيعي ومواد التشحيم والبتروكيماويات

314.4 مليار دولار

249,142

3- China State Construction Engineering

هي أكبر شركة إنشاءات في العالم من حيث العائدات، وواحدة من أكبر 14 شركة مقاولات عامة فيما يتعلق بالمبيعات الخارجية

1957

بكين

بناء المساكن، العقود الدولية للتطوير العقاري والاستثمار، إنشاء البنية التحتية والتنقيب والتصميم

1040.04 مليار دولار

270,467

4- تشاينا موبايل China Mobile

شركة الاتصالات، الهاتف المحمول، مملوكة للدولة، توفر خدمات الاتصال المحمول ووسائط الانترنت المتعددة

1997

بكين

خدمات الجوال

101.938 مليار دولار

493,000

5- SAIC Motor

شركة لتصنيع السيارات والتصنيع، مملوكة للدولة الصينية، مقرها في شنغهاي

1995

شنغهاي

المركبات والمكونات

101.7 مليار دولار

144,955

6- لينوفو Lenovo

شركة صينية عملاقة للتكنولوجيا والحواسيب

1984

بكين

الهاتف المحمول، الكمبيوتر، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، المنتجات الرقمية

45.35 مليار دولار

54,000

7- Huaneng Power International

شركة طاقة كهربائية صينية، وتعتبر واحدة من أكبر خمسة منتجين للطاقة في الصين، وتشارك في تطوير وبناء وتشغيل محطات الطاقة الكبيرة.

1994

بكين

استحداث وبناء وتشغيل وإدارة المحطات الكبيرة لتوليد الطاقة

1.580 مليار دولار

أكثر من 50 ألف موظف

8-China National Building Material

هي شركة عامة، وواحدة من أكبر شركات الاسمنت في الصين، وتشارك في صناعة الاسمنت ومواد البناء خفيفة الوزن والألياف الزجاجية والمنتجات البلاستيكية المقواة بالألياف وشركات الخدمات الهندسية.

1984

بكين

صناعة مواد البناء

196.43 مليار دولار

100,000

9-China Resources Enterprise

من الشركات الكبرى في الصين في مجال التجزئة

1992

هونج كونج

سلع التجزئة، المنتجات الغذائية وشركات المشروبات

36.53 مليار دولار

47,000

10-Jiangxi Copper

أكبر منتج للنحاس في الصين، وتشمل عملياتها تعدين النحاس والصهر والتكرير لإنتاج منتجات ذات صلة بالنحاس

1979

جيانغشى

إنتاج النحاس

243.95 مليار دولار

34,000