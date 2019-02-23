أرامكو تؤسس هواجين للبتروكيميائيات بقيمة 37.5 مليار ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ بكين

وقعت أرامكو السعودية أمس اتفاقية مع مجموعة «نورينكو» وشركة «بانجين سينسين» الصينيتين لتطوير مشروع هواجين المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ الصينية، تتضمن تأسيس شركة جديدة باسم أرامكو هواجين للبتروكيميائيات، بقيمة إجمالية تتجاوز 37.5 مليار ريال.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، «تشرفنا بأن كان توقيع هذه الاتفاقية بحضور ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ونائب رئيس الوزراء الصيني».

وقالت الشركة في بيان لها إن القيمة الكلية للمشروع تبلغ أكثر من 37.5 مليار ريال وتجعله أكبر المشاريع الأجنبية المشتركة في الصين، مشيرة إلى أنها ستمتلك 35% من المشروع الجديد و»نورينكو» 36% و»بانجين» 29%.

وأضافت أن هذه الاتفاقية تتضمن تأسيس شركة جديدة باسم أرامكو هواجين للبتروكيميائيات، ويشمل المشروع مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميا، ووحدة تكسير إثيلين بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنويا، ووحدة بارازايلين بطاقة إنتاجية تبلغ 1.3 مليون طن سنويا.

وأوضحت أنها ستزود هذا المشروع، الذي يتوقع أن يبدأ تشغيله في عام 2024 ، بما يصل إلى 70% من احتياجاته من اللقيم الخام.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: «تأتي الاتفاقية في توقيت مناسب، فالصين تمثل قوة اقتصادية رائدة وتعد مركز استهلاك ضخم ومتنام للطاقة، وهي إحدى أكبر وأهم الأسواق العالمية لأرامكو السعودية، ليس فقط في مجال إمداد النفط، بل أيضا كموقع مميز للاستثمار في مصافي التكرير والكيميائيات.

وأضاف أن هذه الاتفاقية تعد أحد أكبر الاستثمارات الأجنبية، وستمكننا من بلوغ آفاق جديدة في الشراكة الاقتصادية مع الصين، كما أنها تعزز حضورنا التجاري والصناعي بشكل كبير وتقود إلى اقتناص فرص أكبر للنمو والتنويع في قطاع التكرير وإنتاج البتروكيميائيات.»

وتابع الناصر «إننا فخورون بأن يكون لنا إسهام إيجابي ضمن الجهود الرامية إلى تطوير مقاطعة لياونينغ من خلال توفير المنتجات التي تحفز نمو الصناعة المحلية والمنتجات الكيميائية».

وأكد أن الاتفاقية تجسد مجموعة من نقاط التلاقي العديدة بين مبادرة الحزام والطريق وبين رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة على مستوى العالم.

وحسب بيان أرامكو فإن الشركاء الثلاثة في هذا المشروع يخططون لتأسيس منظومة تجارية في مجال التجزئة للوقود، سوف تسهم في تعزيز تكامل المشروع. وبحلول نهاية عام 2019، يتوقَع أن يتم تأسيس شركة تسويق مشتركة بين ثلاثة أطراف وهي: أرامكو السعودية، وهواجين الشمالية، ومجموعة لياونينغ لإنشاءات النقل الاستثمارية المحدودة، لتطوير شبكة من محطات التجزئة الرئيسة في الأسواق المستهدفة.

الاتفاقية تتضمن: