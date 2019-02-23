السعودية والصين.. قوة لمجابهة التحديات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة، واس - مكة المكرمة، بكين

أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن مبادرة طريق الحرير وتوجهات الصين الاستراتيجية تتلاقى بشكل كبير جدا مع رؤية المملكة 2030.

وقال الأمير محمد بن سلمان لدى استقبال رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ له أمس بقاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين، إن البلدين حريصان على تحقيق كل المكاسب ومجابهة كل التحديات التي تواجههما.

من جهته أشار الرئيس الصيني إلى تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في السنوات الأخيرة، مقدرا المساهمة المهمة لولي العهد في هذا الصدد، ومؤكدا أن هذا سيضفي بقوة دفعة جديدة على العلاقات الثنائية.

مجابهة التحديات

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«حريصون على تحقيق كل المكاسب ومجابهة كل التحديات التي تواجه البلدين، وعلاقة المملكة بالصين عميقة وقديمة، وعلاقة سكان الجزيرة العربية مع الصينيين علاقة تمتد إلى آلاف السنين».

ولي العهد

آفاق جديدة

«حريصون على بذل مزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما ننوه بتشكيل اللجنة الصينية السعودية المشتركة وما تقوم به من عمل وتنسيق وتخطيط استراتيجي».

الرئيس الصيني