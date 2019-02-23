مراكز متقدمة للسعودية والصين في الملكية الفكرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعد التعاون بين السعودية والصين في مجال الملكية الفكرية خطوة مهمة، نظرا لما أحرزه البلدان من تقدم خلال فترة وجيزة لتغطية المسافة التي قطعتها.

وحققت السعودية والصين مراكز متقدمة في مؤشرات الويبو العالمية للملكية الفكرية (WIPO) والتي تعرض مجموعة كبيرة من المؤشرات التي تغطي مجالات الملكية الفكرية، أهمها براءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم. وتستند المؤشرات إلى بيانات من مكاتب الملكية الفكرية الوطنية والإقليمية والويبو والبنك الدولي.

وبرز نظام حماية الملكية الفكرية كناتج لتنمية الحضارة البشرية واقتصاد السلع. وأصبح بشكل متزايد أداة قانونية فعالة لحماية مصالح مالكي المنتجات الفكرية وتعزيز تنمية العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد الاجتماعي وإتاحة المنافسة الدولية.

مؤشرات الويبو العالمية للملكية الفكرية:

الصين

براءات الاختراع: 34

العلامات التجارية: 26

التصاميم: 23

السعودية

براءات الاختراع: 29

العلامات التجارية: 95

التصاميم: 57

أبرز قوانين حماية الملكية الفكرية في الصين:

1- العلامات التجارية:

- تلزم تقديم طلبات تسجيل العلامات التجارية لدى مكتب العلامات التجارية الصيني (CTO) التابع لإدارة الدولة للصناعة والتجارة.

- إجراء بحث قبل تسجيل العلامة التجارية لضمان الحقوق الأخرى ذات الصلة، مثل أسماء النطاقات وأسماء الشركات الأخرى.

- تسجيل العلامة التجارية باللغتين الماندرينية والإنجليزية.

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- تشمل حماية الأشكال وتراكيب الألوان ويجري تمديدها لحماية الأصوات والروائح.

- إزالة تسجيلات العلامة التجارية في حال لم يتم استخدامها لمدة ثلاث سنوات متتالية أو أكثر بعد التسجيل.

- يحكم على مزور علامة تجارية مسجلة بالسجن وأمره بتعويض الطرف المتضرر وفرض غرامة.

2- براءات الاختراع

- يتولى مكتب الدولة للملكية الفكرية (SIPO) مسؤولية إدارة البراءات.

- تمنع أنواع معينة من الموضوعات من الحصول على براءة اختراع.

- منح البراءات لجميع أنواع الاختراعات التكنولوجية، بما في ذلك المنتجات الصيدلانية والمواد الكيميائية والأطعمة والمشروبات والنكهات.

- تمديد مدة براءة الاختراع من 15 سنة من تاريخ تقديم الطلب إلى 20 سنة، وبراءات التصميم من 5 سنوات إلى 10 سنوات.

- يجوز لصاحب براءة الاختراع أن يطلب من السلطات الإدارية المعنية بالبراءات التعامل مع أي تعد دون ترخيص منه ورفع دعوى مباشرة في المحكمة.

- فرض عقوبات ضد أي تزييف لمنتج حاصل على براءة اختراع، منها التشهير ودفع غرامة مالية والسجن.

3- حقوق النشر

- ينص القانون على حماية حقوق الطبع والنشر للمصنفات المكتوبة والأعمال الشفهية والموسيقى والأوبرا وأشكال الفن الشعبي والصور الفوتوجرافية والأفلام والبرامج التلفزيونية والتصاميم الهندسية والخرائط.

- معاقبة أي استغلال لعمل مسجل بأي شكل من الأشكال بتقديم اعتذار علني والتعويض عن أي خسائر وفرض غرامة ومصادرة الدخل غير القانوني. ويحق لصاحب حقوق النشر رفع دعوى مباشرة في المحكمة.