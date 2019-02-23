السعودية تتحدث بلغة خمس سكان العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تلتحق السعودية بقرار تدريس اللغة الصينية في مدارسها وجامعاتها، بخمس سكان العالم الذين يتكلمون هذه اللغة، بدءا من الدولة الأم ومرورا بسنغافورة ووصولا إلى الدول المحيطة بها، وتزامنا مع رواج التجارة الصينية في العالم، حيث يتحدث نحو 1.2 مليار شخص في العالم اللغة الصينية باعتبارها لغتهم الأم، ويوجد ما بين 7 إلى 13 مجموعة محلية أساسية في الصين.

وتتركز قواعد كتابة اللغة الصينية على المقاطع الصينية التي تكتب داخل مربعات وتنظم تقليديا في أعمدة رأسية وتقرأ من أعلى لأسفل على طول العمود ومن اليمين لليسار من عمود لآخر، إذ تحتوي أغلب لغات العالم على عدد محدد من الأحرف الأبجدية تتميز اللغة الصينية بوجود أشكال بعدد لا نهائي لها.

ويعكس إدراج اللغة الصينية في مقررات التعليم السعودي، مدى الحرص الكبير الذي تبديه القيادة في تطوير التعليم والارتقاء ببرامجه وتطوير الطالب الذي يعد إحدى أهم ركائز تطور المجتمعات، وتعكس اهتمام المملكة في الانفتاح على لغات الدول المتقدمة تكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتعد خطوة استراتيجية نحو المستقبل الذي تطمح إليه السعودية في مجالات العلوم والصناعات التكنولوجية المتطورة، ويعكس حالة استشراف حقيقية للمستقبل، باعتبار أن تعلم تلك اللغة يعد أحد أهم المقومات اللازمة للتواصل مع قوة عظمى اقتصادية مثل الصين.

وإضافة إلى ذلك فإن وجود لغة مشتركة بين الشعبين السعودي والصيني، من شأنه تحقيق شراكة استراتيجية شاملة بين بلد محوري في الشرق الأوسط وبين قوة صناعية عظمى، بما يساهم في اقتناص الفرص الواعدة بين شعبين تمتد العلاقات بينهما إلى عقود طويلة.

من اللغات الصينية وعدد المتحدثين بها

ماندرينية: 798٫6 مليونا

جين: 63 مليونا

وو: 73٫8 مليونا

كن: 48 مليونا

شيانغ: 36٫4 مليونا

هاكا: 42٫2 مليونا

يؤ: 58٫8 مليونا

الهيكل الفونولوجي

- يتكون كل مقطع من نواة لها حرف متحرك متبوعة بمطلع

-ينتهي (اختياريا) بمقطع ختامي ساكن كما يحتوي المقطع أيضا على نغمة

الصوتيات

- يختلف عددها في اللهجات المنطوقة المختلفة

- هناك ميل إلى تقليل عدد الأصوات

-تستخدم اللهجات الصينية النغمات للتفريق بين الكلمات

اللغة الصينية

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مجموعة من اللغات تسمى (Family of languages).

فرع من فروع ما يسمى بالـ(Sino-Tibetan family)

Cantonese

Hakka

Yue

Mandarin

نغمات صينية رسمية

الكتابة بالصينية:

妈/媽

طريقة النطق:

mā

المعنى:

أم

الكتابة بالصينية:

马/馬

طريقة النطق:

mǎ

المعنى:

حصان

الكتابة بالصينية:

骂/罵

طريقة النطق:

mà

المعنى:

يوبخ