شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الأحساء تعقد جمعيتها العمومية غدا الأحد والان نبدء بالتفاصيل
ودعا العرفج كافة الزملاء المنتسبين من أعضاء الجمعية العمومية إلى حضور الاجتماع السنوي في الموعد والمكان المحددَين للإسهام الفاعل في طرح ومناقشة تطوير الخدمات وتقديم المقترحات التطويرية ووضع المرئيات التي من شأنها تحقيق الغايات والأهداف المنشودة للغرفة.
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