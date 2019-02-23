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غرفة الأحساء تعقد جمعيتها العمومية غدا الأحد

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تعقد غرفة الأحساء اجتماع الجمعية العمومية العادية صباح يوم الأحد المقبل 19 جمادى الآخرة، الموافق 24 فبراير الجاري في مقر الغرفة الرئيس بالأحساء، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمانة العامة. وأوضح عبداللطيف بن محمد العرفج رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الاجتماع سيناقش ميزانية الغرفة للعام المالي المنصرم 2018 وحساباتها الختامية، بالإضافة إلى استعراض عدد من المحاور والبنود التي تضمنها التقرير العام والإنجازات التي تحققت لتحسين الأداء والارتقاء بأنشطة وخدمات قطاع الأعمال بالأحساء.

ودعا العرفج كافة الزملاء المنتسبين من أعضاء الجمعية العمومية إلى حضور الاجتماع السنوي في الموعد والمكان المحددَين للإسهام الفاعل في طرح ومناقشة تطوير الخدمات وتقديم المقترحات التطويرية ووضع المرئيات التي من شأنها تحقيق الغايات والأهداف المنشودة للغرفة.


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