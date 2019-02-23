شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع العملة الأمريكية ينعش أسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

صعد سعر أونصة الذهب خلال تعاملات أمس مع تعرض الدولار لضغوط جراء حالة التفاؤل بشأن مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1325.52 دولار للأونصة، في حين استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1328.1 دولار للأونصة. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1472.50 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاتين 0.4% إلى 822.50 دولار للأونصة.



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