شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 69ر181 نقطة، أو7ر0% ، ليصل إلى 32ر26032 نقطة. وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 79ر17 نقطة، أو 64ر0% ، ليصل إلى 67ر2792 نقطة. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 84ر67 نقطة ، أو 91ر0% ، ليصل إلى 55ر7527 نقطة.



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