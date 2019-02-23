شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يتجاوز 26 ألف نقطة ويسجل أعلى إغلاق في 3 أشهر ونصف الشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مستفيدةً من أنباء عن إحراز المزيد من التقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى انتعاش قطاعي الطاقة والرعاية الصحية.



وأعلنت مصادر مطلعة أن الصين وافقت على شراء سلع وخدمات أمريكية بقيمة تصل إلى 1.2 تريليون دولار من أجل تعزيز أرضية المفاوضات والاقتراب من التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن.



وتترقب الأسواق لقاء الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مع مسؤولين صينيين لبحث كيفية حل النزاع التجاري، وذلك قبيل قمته مع نظيره الصيني "شي جين بينج" مطلع مارس/آذار.



وانتعش قطاع الطاقة بدعم من ارتفاع أسعار النفط حيث صعد خام "ويست تكساس" بنسبة 0.5% وأغلق عند أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني عند 57.26 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 57.8 دولار وأقل سعر عند 56.7 دولار، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 3%.

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وصعد "برنت" بأقل من 0.1% مغلقاً عند 67.12 دولار للبرميل وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3%، بينما بلغ أعلى سعر بالجلسة عند 67.7 دولار وأقل سعر عند 66.8 دولار.



وفي نهاية جلسات الأسبوع، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 181 نقطة) إلى 26032 نقطة (أعلى إغلاق منذ الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني)، وحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%، في حين بلغ أعلى مستوى بالجلسة عند 26053 نقطة وأقل مستوى عند 25906 نقاط.



وصعد "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 68 نقطة) إلى 7527 نقطة مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وبلغ أعلى مستوى عند 7527 نقطة وأقل مستوى عند 7479 نقطة.



أما "ستاندرد أند بورز"، فقد أغلق على ارتفاع بنسبة 0.6% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 2792 نقطة، وحقق مكاسب هذا الأسبوع بنسةب 0.6%، وسجل اعلى مستوى بالجلسة عند 2794 نقطة وأقل مستوى عند 2779 نقطة.