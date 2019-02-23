شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل ترتفع وتحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 10% والان مع بالتفاصيل



دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم العملات الرقمية خلال تعاملات الجمعة وحققت مكاسب أسبوعية قوية بالتزامن مع الطلب على أصول المخاطرة في الأسواق فضلاً عن استخدامات العملات الرقمية بشكل متزايد في الدفع بالولايات المتحدة.



واستخدمت شركتان في ولاية "أوهايو" الأمريكية العملات الرقمية في دفع الضرائب، وقبل السلطات التنظيمية بالولاية هذه الوسيلة بالفعل لأول مرة في البلاد.

Advertisements



وواصلت "بتكوين" مكاسبها مسجلة حاجز أربعة آلاف دولار هذا الأسبوع للمرة الرابعة في عام 2019 كما سجلت أيضاً أكبر مكاسب أسبوعية.



وصعدت "بتكوين" بحلول الساعة 21:43 جرينتش بنسبة 1.1% إلى 3982 دولار، وبلغت أعلى سعر بنسبة 3999.4 دولار وأقل سعر عند 3922.6 دولار، وسجلت مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%.



أما الريبل، فقد ارتفعت بنسبة 1.1% إلى 0.32 دولار وسجلت أعلى سعر عند 0.33 دولار وأقل سعر عند 0.32 دولار وحققت مكاسب أسبوعية بنسبة 10.3%.