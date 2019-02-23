شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل أعلى مستوياته للعام والان نبدء بالتفاصيل
ووصلت عقود مزيج برنت أثناء الجلسة إلى 67.73 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها في 2019، قبل أن تتراجع عن مكاسبها لتنهي جلسة التداول منخفضة خمسة سنتات عند 67.12 دولار للبرميل. وينهي خام القياس العالمي الأسبوع على مكاسب قدرها 1.2 في المائة.
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