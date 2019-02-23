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النفط يسجل أعلى مستوياته للعام

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لامست أسعار النفط، أمس الجمعة، أعلى مستوى لها منذ منتصف نوفمبر، وسجلت مكاسب لثاني أسبوع على التوالي بدعم من آمال بأن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستسفر قريبا عن اتفاق، رغم أن مستوى قياسيا جديدا لإنتاج الخام الأمريكي كبح المكاسب.

ووصلت عقود مزيج برنت أثناء الجلسة إلى 67.73 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها في 2019، قبل أن تتراجع عن مكاسبها لتنهي جلسة التداول منخفضة خمسة سنتات عند 67.12 دولار للبرميل. وينهي خام القياس العالمي الأسبوع على مكاسب قدرها 1.2 في المائة.


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