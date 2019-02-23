شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل ثاني أسبوع من المكاسب والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار الذهب، أمس الجمعة، مسجلة ثاني أسبوع من المكاسب، مع تعرض الدولار لضغوط من بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة وآمال بإنفراجة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1327.51 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، منهيا الأسبوع على مكاسب بنحو 0.5 بالمائة.

وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.4 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1332.80 دولار للأوقية.