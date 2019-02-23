شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل ثاني أسبوع من المكاسب والان نبدء بالتفاصيل
وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 1327.51 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، منهيا الأسبوع على مكاسب بنحو 0.5 بالمائة.
وصعدت العقود الأمريكية للذهب 0.4 بالمائة لتبلغ عند التسوية 1332.80 دولار للأوقية.
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