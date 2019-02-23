ثقة المستثمرين في ألمانيا الأدنى منذ ديسمبر 2014

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح، أمس الجمعة، أن معنويات قطاع الأعمال الألماني هبطت للمرة السادسة على التوالي خلال فبراير/‏ شباط، بما يرجح أن المسؤولين التنفيذيين في الشركات الألمانية يتوقعون استمرار فقد النمو في أكبر اقتصاد أوروبي لزخمه.

وقال معهد إيفو، ومقره ميونيخ، إن مؤشره لمناخ الأعمال هبط إلى 98.5، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/‏ كانون الأول 2014 ويقل أيضاً عن متوسط توقعات عند 99.0.

وقال كليمنس فوست رئيس إيفو «الاقتصاد الألماني يتوقع انحداراً». وقال المعهد إن هذا المؤشر يظهر، وغيره من المؤشرات، معدل نمو عند 0.2% في الربع الثاني من العام. (وكالات)