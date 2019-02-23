موديز: تراجع المخاطر وارتفاع الفائدة يعززان قوة 4 بنوك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة «موديز» في تقرير حديث، إن أكبر أربعة بنوك إماراتية حققت أرباحاً قوية في عام 2018، مدعومةً بمعدلات فائدة أعلى مع تراجع تكاليف المخاطر، إلا أن الربحية لديها ستتراجع بشكل طفيف في عام 2019 مع ارتفاع تكاليف المخصصات.

وقال ميك كابيا، مساعد نائب الرئيس في «موديز»: إن تحسّن الربحية خلال عام 2018 يعكس بشكل رئيسي زيادة بنسبة 9% في صافي إيرادات الفوائد، بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة ونمو أسرع في الإقراض. كما استفادت البنوك أيضاً من التراجع في مخصصات خسائر القروض خلال عام 2018 بنسبة 22%.

وخلال عام 2019، ستحد الضغوط التنافسية من القدرة على إعادة تسعير دفاتر القروض، وستزداد تكاليف التمويل لدى البنوك مع استفادة المودعين من ارتفاع أسعار الفائدة. كما سترتفع رسوم المخصصات بسبب الضغوط من قطاعي العقار والتجزئة.

وأعلنت أكبر أربعة بنوك إماراتية وهي أبوظبي الأول (Aa3/Aa3/مستقر) والإمارات دبي الوطني( A3/A3/مستقر) وأبوظبي التجاري (A1/A1/مستقر) ودبي الإسلامي (A3/A3/ مستقر) عن أرباح صافية مجتمعة قدرها 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار للعام 2018، بارتفاع قدره 14% عن عام 2017.