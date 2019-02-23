شكرا لقرائتكم خبر عن المنصوري: الإمارات مركز تجاري دولي ووجهة للمال والأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد فرص الاستثمار والشراكات التجارية الجديدة مع كل من الدكتور كوه بو كون كبير وزراء الدولة لشؤون التجارة والصناعة بسنغافورة وسعيد جلاب وزير التجارة الجزائري.

حضر الاجتماعين المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وسيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بالوزارة.

شهد الاجتماع الذي عقده المنصوري مع كبير وزراء الدولة لشؤون التجارة والصناعة بسنغافورة توافقاً في وجهات النظر حول أهمية الانفتاح على الأسواق الخارجية وتوفير بيئة أعمال داعمة ومشجعة للشركات والاستثمارات الأجنبية لما لها من أثر مباشر في تعزيز تنافسية المناخ الاقتصادي ودعم المتطلبات التنموية.

وقال المنصوري: إن الإمارات وسنغافورة ترتبطان بالعديد من القواسم المشتركة خاصة على الصعيد الاقتصادي، إذ نجح البلدان في التحول إلى مركز تجاري دولي ووجهة عالمية للمال والأعمال والسياحة مدعومتين بالموقع الجغرافي الاستراتيجي فضلاً عن امتلاك بنية تحتية وتشريعية متطورة ومرنة وتطوير قطاع الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح الأسواق أمام المستثمرين من الجانبين لا سيما في القطاعات محل الاهتمام المتبادل في الصناعات الغذائية ومنتجات الحلال وخدمات النقل والسياحة والطيران، مع أهمية التعاون في دراسة أفضل آليات ممكنة لتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والبحوث العلمية والتقنيات التكنولوجية المتقدمة بما يلبي متطلبات العملية التنموية.

وبدوره أكد الدكتور كوه بو كون على تميز نموذج الشراكة الذي يجمع دولة الإمارات وسنغافورة والقائم على الانفتاح والتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة منوهاً بوجود العديد من القواسم الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين ما يعزز من فرص التعاون المطروحة.

وأشار إلى أن الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين لسنغافورة بالمنطقة، فضلاً عن كونها أحد الأسواق الجاذبة للشركات والاستثمارات من بلاده معرباً عن تطلعه خلال المرحلة المقبلة إلى تأسيس مزيد من الشراكات للمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بحجم التبادل التجاري والاستثماري والسياحي إلى مزيد من المستويات المتقدمة، التي تعكس قدرات وإمكانات الطرفين.

Advertisements

وخلال استقبال وزير الاقتصاد وفداً رفيع المستوى من جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة برئاسة سعيد جلاب وزير التجارة أكد المنصوري على أهمية العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين والرغبة المشتركة في تعزيز أوجه التعاون في كافة الجوانب التنموية بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وتطرق إلى النتائج الطيبة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي عقدت العام الماضي وساهمت في تسليط الضوء على عدد من القطاعات الحيوية لدعم أطر التعاون الثنائي، ومن أبرزها في قطاع البنى التحتية والموانئ والسياحة فضلاً عن أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكلا الجانبين والارتباط بالعديد من الأسواق الواعدة في آسيا وأوروبا وإفريقيا، مع توافر المرافق اللوجستية والخدمية لنقل وتخزين البضائع، ومن ثم فإن تعزيز الشراكة في هذا المجال من شأنه توسيع نطاق الأسواق المصدرة والمستوردة المحتملة للجانبين وطرح فرص واعدة لرجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين والجزائريين.

ومن جانبه، أكد سعيد جلاب على قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، والإرادة المشتركة في تنمية أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والارتقاء بها إلى آفاق أكثر تنوعاً ونمواً، مشيراً إلى أن بلاده نجحت خلال المرحلة الماضية في إرساء سياسات التنوع الاقتصادي وتطوير قدراتها في مجالات التجارة والخدمات والسياحة.

وأشار إلى الجهود المبذولة لتعزيز تواجد المنتجات الجزائرية بالأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تشكل محوراً رئيسياً للنفاذ إلى أسواق آسيا، وهو ما يفتح المجال أمام العديد من الشراكات المثمرة بين الجانبين.

وأضاف أن هناك العديد من الفرص المطروحة للتعاون المشترك والاستفادة من موقع الجزائر وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة مع كل من الأسواق الأوروبية والإفريقية، إلى جانب المرافق الخدمية والتجارية التي تمتلكها من الموانئ البحرية والموانئ الجافة على المناطق الحدودية مع الدول الإفريقية.

كما تبادل الطرفان التنسيقات الجارية بشأن انعقاد ملتقى الأعمال الإماراتي الجزائري، والمقرر عقده العام الجاري بالتنسيق بين الوزارتين وبالشراكة مع الغرف التجارية من البلدين.

(وام)