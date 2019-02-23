شكرا لقرائتكم خبر عن شهية المستثمرين تؤسس مستويات سعرية جديدة في الأسهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أسست العمليات الشرائية للأجانب والمحافظ الاستثمارية، لمستويات سعرية جديدة في الأسهم، وفنية أيضاً على صعيد مؤشرات الأسواق، وذلك في ظل النشاط القوي، خصوصاً على أسهم العقار والبنوك، وصعد على إثرها مؤشر سوق دبي بنسبة أسبوعية بلغت 3.95% عند مستوى 2633.64 نقطة، وأبوظبي بنسبة 1.23% إلى 5098.11 نقطة.

تلقت الأسواق دعماً كبيراً من المستثمرين الأجانب غير العرب بشكل رئيسي، بصافي استثمار بلغ 234.4 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 192.6 مليون درهم في دبي، و41.83 مليون درهم في أبوظبي.

كما ضخت المحافظ الاستثمارية في السوقين 177.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 43.8 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و133.85 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وسجلت السيولة الأسبوعية في الأسواق ملياري درهم، منها 1.13 مليار درهم في دبي، و909.1 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 998.7 مليون سهم، توزعت بواقع 713.7 مليون سهم في دبي، و285 مليون سهم في أبوظبي، وجاء ذلك عن طريق 24 ألف صفقة.

وانتعش قطاع العقار لاسيما في سوق دبي، بعد صعوده بنسبة أسبوعية بلغت 10.8% مستفيداً من المكاسب القوية لسهم «إعمار العقارية» 13.66%، علماً بأن السهم قصد حصد مشتريات فاقت 2% منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، بما يزيد عن 140 مليون سهم، مع ترجيح الخبراء بأن يصل سعره عند 4.70 درهم وصولاً إلى 5.10 درهم.

وعلق الخبراء الآمال على التوزيعات النقدية التي ستقر في اجتماع الجمعة العمومية لإعمار، لافتين إلى أن العمليات الشرائية المتواصلة على السهم جاءت نتيجة الأرباح القوية في الربع الرابع، الأمر الذي دفع أسهماً أخرى للارتفاع مثل «إعمار للتطوير» بصعوده في أسبوع بنسبة 8.13% و«إعمار مولز» 10%، كما ارتفع «أرابتك» 2.93% و«داماك» 8.26% و«الاتحاد العقارية» 5.5%.

وتفصيلاً، سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 3.95% عند مستوى 2633.64 نقطة، بفعل النشاط الملحوظ على أسهم شركات العقار والبنوك والاستثمار والنقل.

وارتفع قطاع العقار بنسبة أسبوعية وصلت إلى 10.8% مستفيداً من المكاسب القوية لكافة أسهم القطاع.

كما صعد قطاع البنوك بنسبة 1% معززاً بمكاسب سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1.98% و«الإمارات دبي الوطني» 0.48%.

وزاد قطاع الاستثمار بنسبة 4.12% بعد ارتفاع سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 6% و«سوق دبي المالي» 3.13%.

أما قطاع النقل فقد صعد بنسبة 1.24% مدعوماً بسهم «أرامكس» 2.38%، فيما استقر سهم «العربية للطيران» دون تغيير يذكر.

بدوره، صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية في أسبوع بنسبة 1.23% عند مستوى 5098.11 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والطاقة والخدمات والسلع.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.14% نتيجة ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.4% و«أبوظبي التجاري» 4.48% و«الاتحاد الوطني» 5.42%.

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وصعد قطاع العقار بنسبة 7.27% بفعل ارتفاع سهم «الدار» 8.48% و«إشراق» 1.16% و«رأس الخيمة العقارية» 0.88%.

وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.95% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 1.43% مع ارتفاع سهم «دانة غاز» 1.71% و«أدنوك للتوزيع» 1.81%.

وحصد سهم «إعمار العقارية» أعلى التداولات الأسبوعية بقيمة 359.3 مليون درهم، مغلقاً سعره عند 4.66 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 134.16 مليون درهم، مغلقاً عند 5.15 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» بتداولات وصلت إلى 110.65 مليون درهم، وأقفل سعره عند 0.975 درهم.

وتصدر سهم «أبوظبي التجاري» التداولات الأسبوعية في سوق العاصمة بقيمة 162.4 مليون درهم، مغلقاً عند 9.79 درهم، تلاه سهم «الاتحاد الوطني» بسيولة قدرها 151.4 مليون درهم، وأغلق عند 5.45 درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» الذي جذب سيولة بقيمة 140 مليون درهم، وأغلق سعره عند 14.96 درهم.

وكان أكبر الرابحين في أسبوع بسوق دبي سهم «آن ديجيتال سيرفيسس»، وارتفع بنسبة 20.976% ليغلق عند 0.248 درهم، تلاه سهم «إعمار العقارية»، ثم جاء في المركز الثالث من حيث الارتفاع سهم «إعمار مولز» بنسبة 10% إلى 1.75 درهم.

وفي المقابل، سجل سهم «الاستشارات المالية الدولية» التراجع الأكثر بنسبة 18% إلى 0.32 درهم، تلاه سهم «شعاع كابيتال»، وانخفض بنسبة 13.2% ليغلق عند 0.677 درهم، ثم سهم «الخليجية للاستثمارات العامة» بتراجعه 10.8% عند 0.13 درهم.

وسجل سهم «القدرة القابضة» الارتفاع الأسبوعي الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 19% مغلقاً عند 0.8 درهم، تلاه سهم «الجرافات البحرية الوطنية»، وزاد بنسبة 14.93% إلى 3.85 درهم، تلاه سهم «العالمية القابضة»، وارتفع 11.9% إلى 1.05 درهم.

وفي المقابل، سجل سهم «البنك التجاري الدولي» التراجع الأكثر بنسبة 19.54% مغلقاً عند 0.7 درهم، تلاه سهم «الخليج للمشاريع الطبية»، ونزل بنسبة 9.6% ليغلق عند 1.6 درهم، ثم سهم «الخليج للصناعات الدوائية» بتراجعه 6.47% إلى 1.59 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات خلال أسبوع، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 275.2 مليون درهم محصلة شراء، منها 11.65 مليون درهم محصلة شراء العرب، و29.12 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و234.4 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 275.2 مليون درهم محصلة بيع.

وعلى صعيد التداولات في سوق أبوظبي فقط، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 74.6 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 11 مليون درهم محصلة شراء العرب، و21.75 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و41.8 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع بصافي استثمار بلغ 74.6 مليون درهم محصلة بيع.

أما في سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب كذلك نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 200.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 576 ألف درهم محصلة شراء العرب، و7.36 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و192.6 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 200.5 مليون درهم محصلة بيع.

وكثفت المحافظ الاستثمارية هي الأخرى من عمليات الشراء في أسبوع، بصافي استثمار بلغ 177.7 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 133.85 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و43.8 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 177.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 133.85 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و43.8 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.