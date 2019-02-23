واشنطن وبكين تضعان ملامح اتفاق لإنهاء الحرب التجارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب اجتمع مع ليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني، الذي يقود محادثات التجارة مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن، في البيت الأبيض أمس الجمعة.

واستأنف كبار المفاوضين التجاريين الأمريكيون والصينيين محادثات على مستوى عال أول أمس الخميس لوضع تفاصيل اتفاق قد ينهي الحرب التجارية بين البلدين، وذلك قبل حوالي أسبوع من موعد انتهاء مهلة حددتها الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاقية.

وذكرت رويترز يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والصين بدأتا في رسم الخطوط العريضة لالتزاماتهما المبدئية حيال أبرز المشكلات في نزاعهما التجاري، ووضع صيغ لست مذكرات تفاهم بشأن إصلاحات صينية مقترحة.

وإذا فشل الجانبان في الوصول إلى اتفاقية بحلول أول مارس/ آذار، فإن من المقرر أن ترتفع الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة. وأدت رسوم جمركية متبادلة بين أكبر اقتصادين في العالم إلى اضطراب التجارة الدولية وأبطأت الاقتصاد العالمي منذ أن بدأت الحرب التجارية بينهما قبل سبعة أشهر.

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والتقى الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ونائب رئيس الوزراء الصيني ليوه خه في مبنى ايزنهاور الملاصق للبيت الأبيض. وانضمم إليهما وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ومحافظ البنك المركزي الصيني يي جانغ ومسؤولون آخرون على مستوى وزاري من البلدين. ولم يجب أحد منهم عن اسئلة الصحفيين.

ولم يتضح ما إذا كانت أحدث جولة من المحادثات، التي من المنتظر أن تختتم يوم الجمعة (أمس)، قد يجري تمديدها إلى الأسبوع القادم.

وأبلغت مصادر مطلعة على المفاوضات رويترز أن مذكرات التفاهم تغطي النقل القسري للتكنولوجيا والسرقة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والخدمات والعملة والزراعة والحواجز التجارية غير الرسوم الجمركية.

وما زال الجانبان متباعدين بشأن مطالب إدارة ترامب لأن تنهي الصين ممارساتها بشأن هذه القضايا. (رويترز)