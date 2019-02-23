شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو أسعار المنازل بالصين لأدنى مستوى في 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباطأ نمو أسعار المنازل الجديدة في الصين إلى أدنى مستوى في 9 أشهر خلال يناير الماضي، في إشارة أخرى على أن تباطؤ اقتصاد البلاد يلقي بظلاله على ثقة المستهلكين.
وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني أمس الجمعة، ارتفاع متوسط أسعار المنازل في 70 مدينة رئيسية في الصين بنسبة 0.6% خلال يناير الماضي على أساس شهري، وهي أضعف وتيرة نمو منذ أبريل 2018.
وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع هو الصعود الشهري رقم 45 على التوالي في أسعار المنازل، لكنه أقل من الوتيرة المسجلة في ديسمبر من العام الماضي والبالغة 0.8%، أما على أساس سنوي، فإن مؤشر أسعار المنازل في الصين ارتفع بنسبة 10% خلال يناير الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومقابل الصعود البالغ 9.7% في ديسمبر السابق له.
وبحسب البيانات، فإن 58 مدينة من بين إجمالي ال70 مدينة في الصين أبلغت زيادة في أسعار المنازل خلال يناير الماضي وهو أقل من الرقم المسجل في ديسمبر والبالغ 59 مدينة.
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