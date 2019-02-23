«ديلي ميل» تنشر تجربة مسافر أسترالي على طيران الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: بنيمين زرزور

نشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، خلاصة تجربة مسافر أسترالي على متن طائرة إيرباص «380 إيه» التابعة لشركة طيران الإمارات من مدينة أوكلاند إلى مدينة ملبورن في جناح خاص ضمن أجنحة الدرجة الأولى.

والتقط المسافر صوراً لتجربته نشرها على موقع «فيسبوك» المخصص لمجموعة «كثيري الأسفار» وهي مجموعة من الأثرياء، الذين يسافرون غالباً على مقاعد الدرجة الأولى. وكشفت الصور التي نشرها عن مدى الفخامة والرفاهية التي توفرها تلك الأجنحة للمسافرين، فضلاً عن دهشة المسافر نفسه من مستويات الخدمة وفخامة التجهيزات حتى أنه التقط صوراً للعطر «بلجاري» والصابون الذي تزود به حمامات الجناح. وكتب المسافر تعليقاً على «الدش الفخم» الذي أخذه في الفضاء قائلاً: «لا شيء أمتع من الدش في السماوات». وقال: إن كل ما وقعت عينه عليه في المقصورة كان مذهلاً.

وعلق محرر الصحيفة على التجربة بقوله إنه ربما يخطر ببال البعض أن سعر هذا النوع من التذاكر يعد خيالياً، في حين أنه لا يزيد كثيراً على أسعار التذاكر على متن طائرات الشركات الأخرى، مشيراً إلى أن سعر التذكرة بلغ 14635 ألف دولار.