«دايملر» و«بي إم دبليو» تطلقان مشروعاً لخدمات النقل التشاركية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت عملاقتا السيارات الألمانيتان: «دايملر» و«بي إم دبليو» عن شراكة جديدة بقيمة مليار يورو (1.13 مليار دولار)؛ لإطلاق خدمات نقل الركاب التشاركية.ويهدف المشروع إلى دخول عالم خدمات النقل الحديثة، ومنافسة شركات رائدة فيها؛ مثل: «أوبر» و«لفت».

وفي أحدث تطور على هذا الصعيد، أعلنت الشركتان، أمس الجمعة، عن تطوير خمسة مشاريع فرعية منفصلة ومتشابكة في محاولة من العملاقتين للتكيف مع الطريقة المتغيرة، التي يتحرك بها الناس.وقال رئيس مجلس إدارة «بي.إم.دبليو»، هارالد كروجر في بيان، أمس الجمعة،: «سيستفيد عملاؤنا البالغ عددهم 60 مليوناً من نظام خدمات متكامل يتسم بالسلاسة والتشارك في السيارات وخدمات النقل والشحن المتعدد الوسائط».