ربط إلكتروني بين «تطوير البنية التحتية» و«اقتصادية دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت وزارة تطوير البنية التحتية ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري مؤخراً، اتفاقية تعاون للعمل المشترك على ربط النظام الإلكتروني. وبموجب الاتفاقية ستقوم اقتصادية دبي بتوفير الربط الإلكتروني، وتزويد وزارة تطوير البنية التحتية بالاطلاع على البيانات الخاصة للشركات المسجلة في برنامج نظام التراخيص والتسجيل التجاري الخاص، بغرض تسهيل عملية تحديث هذه البيانات، والسماح لها بمشاركة البيانات المذكورة من خلال نظام السجل الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين أداء العمليات المشتركة وتبسيط الإجراءات للارتقاء بما يخدم العملاء، مما لذلك من أثر إيجابي على جميع الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقام بتوقيع الاتفاقية كل من المهندسة نادية مسلم النقبي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بوزارة تطوير البنية التحتية؛ وعبدالعزيز بن حثبور، مدير إدارة علاقات المتعاملين في قطاع التسجيل والترخيص التجاري.

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وقالت المهندسة نادية مسلم النقبي أن توقيع اتفاقية التعاون يأتي في إطار حرص وزارة تطوير البنية التحتية على تحقيق أهداف حكومة دولة الإمارات بالتعاون المشترك مع المؤسسات والجهات الحكومية ذات الصلة بتعزيز التوجه الرقمي من خلال تبادل البيانات والمعلومات وتكاملية الأدوار لتنفيذ الأجندة الوطنية ودفع عملية التنمية في الدولة.

وقال عبد العزيز بن حثبور: تحرص اقتصادية دبي على دعم مجتمع الأعمال، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الإمارة وفق أرقى المعايير المتبعة. وتعكس هذه الشراكة الحرص الذي توليه الجهات والمؤسسات الحكومية على تعزيز روح التعاون المشترك من خلال إبرام اتفاقيات تحمل بموجبها مبادرات وأفكاراً إيجابية تسهم في الارتقاء بسير العمل.

وأكد ابن حثبور أن هذا الربط الإلكتروني يأتي في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء الدائم بأداء القطاع الحكومي وتطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة طموحات دبي.