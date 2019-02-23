أول نزوح لتدفقات من «الناشئة» منذ أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال خبراء لدى «بنك أوف أمريكا ميريل لينش، أمس الجمعة، إن ديون الأسواق الناشئة وصناديق أسهمها شهدت هذا الأسبوع أول نزوح لتدفقات منذ أكتوبر/‏ تشرين الأول 2018، مستندين إلى بيانات «إي.بي.إف.آر».

وسجلت أسهم الأسواق الناشئة ارتفاعاً قوياً منذ نهاية 2018 وجذبت تدفقات بقيمة 18 مليار دولار منذ بداية 2019، لكن في الأسبوع المنتهي في العشرين من فبراير/‏ شباط، سجلت صناديق أسهم الأسواق الناشئة نزوح تدفقات بقيمة 0.5 مليار دولار، وشهدت ديون الأسواق الناشئة نزوحاً لاستثمارات بقيمة 39 مليون دولار.

وقال خبراء «بنك أوف أمريكا ميريل لينش»، إن صناديق السندات جذبت تدفقات بقيمة 4.6 مليار دولار، فيما خسرت صناديق الأسهم تدفقات بقيمة 12.7 مليار دولار. (رويترز)