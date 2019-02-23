أستراليا تنفي حظر الصين لصادرات الفحم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت أستراليا أمس الجمعة، أن ميناءً رئيسياً بشمال الصين فرض حظراً على صادراتها من الفحم، في محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين من أن العلاقات السياسية المتوترة مع بكين قد تقوض الشراكة التجارية بين البلدين.

ونقلت وكالة «بلومبيرج» عن وزير التجارة الأسترالي سيمون بيرمنجهام قوله: «ليس لدينا أساس للاعتقاد، أن هناك حظراً على صادرات الفحم الأسترالية إلى الصين»، مؤكداً أن الإجراءات المتبعة «تتفق مع ما طبقته الصين من قبل وما تواصل تطبيقه بشكل متساوٍ مع كافة الدول».

وأشار إلى أنه في حين أن الاختبارات تبطّئ التعامل مع الشحنات في بعض المناطق، لا توجد مؤشرات على أنه يتم التعامل مع أستراليا على هذا النحو بشكل منفرد.(د ب أ)