135 ألف ضيف ضمن 400 فعالية في «مركز الجواهر» 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

شهد مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في العام 2018 العديد من الإنجازات النوعية التي واصل من خلالها مسيرته كمركز رائد في قطاع تنظيم المعارض والاجتماعات، ووجهة لاستضافة المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

واستقبل «مركز الجواهر»، 135,000 ضيف ضمن 400 فعالية تنوعت ما بين المنتديات الحكومية رفيعة المستوى والفعاليات الدولية والتجمّعات المؤسسية، إلى جانب عروض الأزياء والمهرجانات السينمائية وحفلات الزفاف. واستضاف المركز 164 فعالية مؤسسية، إضافة إلى 243 مناسبة اجتماعية.

وتعد هذه الإنجازات التي حققها المركز، استكمالاً لمسيرة بدأت منذ تأسيسه في عام 2013، برعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث دأب على تقديم مستوى متميزاً من خدمات الضيافة الفاخرة في مرافقه التي تضم قاعات متعددة الأغراض استضافت نحو 1700 فعالية أقيمت داخل المركز، وخارجه.

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وحرص مركز الجواهر منذ افتتاحه قبل ست سنوات، على توفير تجربة ضيافة راقية لأكثر من 660,000 ضيف، ما أسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات والشارقة كوجهة جاذبة وداعمة للمبادرات والمؤتمرات الدولية.

وقالت حنان المحمود، المدير التنفيذي لمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات: شهد قطاع المؤتمرات والاجتماعات والمعارض في إمارة الشارقة، وتحديداً عام 2018، نمواً ملحوظاً بفضل الرؤية الاستراتيجية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة. ويلتزم المركز بمواصلة العمل في إطار هذه الرؤية على تقديم مختلف أشكال الدعم لتمكين إمارة الشارقة ودولة الإمارات من ترسيخ حضورها بقوة في هذا القطاع الحيوي على خريطة منطقة الشرق الأوسط، والعالم.

واستمراراً لمسيرة الإنجازات التي حققها المركز في عام 2018، أصبح المركز جهة حكومية مستقلة بشكل كامل، بعدما كان تابعاً لنادي سيدات الشارقة منذ عام 2013 حتى 2018.

وحقق المركز خلال العام الماضي، العديد من الإنجازات من خلال مشاركته في المبادرات والنشاطات الخيرية التي أقيمت على مدار العام الماضي، وتضمنت تقديم الدعم المادي لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، وتوزيع 200 وجبة إفطار خلال شهر رمضان إلى جانب مبادرة توزيع وجبات الطعام والمشروبات على دار رعاية المسنين بالإمارة.