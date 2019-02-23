شكرا لقرائتكم خبر عن واردات الهند من النفط الخام تنخفض 2% خلال يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات حكومية، أول أمس الخميس، أن واردات الهند من النفط الخام في يناير/كانون الثاني انخفضت حوالي 2% عن مستواها قبل عام إلى 19.68 مليون طن؛ لكنها ارتفعت حوالي 1% من 19.54 مليون طن في ديسمبر/كانون الأول.
وأظهرت البيانات أيضاً أن واردات المنتجات النفطية تراجعت 3.5% عن مستواها قبل عام في حين هوت الصادرات حوالي 24.5% الشهر الماضي. (رويترز)
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