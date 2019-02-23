«نيوزيلاند هيرالد»: دبي لا تكف عن التطلع للمستقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصفت صحيفة «نيوزيلاند هيرالد» في تقرير نشرته أمس، دبي بأنها مدينة لا تكف عن التطلع إلى المستقبل، وذلك خلال تقرير توماس ماي ووتر عن تجربته ومشاهداته في المدينة.

ولفت التقرير إلى حرص دبي الدائم على أن تكون الأولى في كل شيء، حيث تخطط لإنشاء برج جديد يفترض أن يكون الأطول عالمياً عام 2020. وهي المدينة التي تضم أكثر مطارات العالم ازدحاماً، وأرقى شبكة طرق بنية أساسية وفيها تشكيلة سكانية كونية غير موجودة في أي مدينة من مدن العالم.

ونوه توماس إلى استخدام شرطة دبي سيارات فارهة شاهدها في طريقه إلى فندق برج العرب الذي يعتبر الفندق الوحيد في العالم من فئة سبع نجوم، لتؤكد دبي أنها تطلع لمدينة الغد.