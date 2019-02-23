شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقود الشرق الأوسط في التكنولوجيا المالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «بلومبيرج» في تقرير إن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مهيأة تماماً لتفريخ سلسلة جديدة من شركات التكنولوجيا المالية، في ضوء سطوع نجمع هذا القطاع، بما في ذلك التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتكنولوجيا التأمين وتكنولوجيا التسجيل، بالإضافة إلى الحلول المعتمدة على تقنية البلوك تشين.
وعلاوة على ذلك، فإن التطور التكنولوجي والتغيرات التنظيمية وتفضيلات العملاء تجبر البنوك الكبيرة في المنطقة على أخذ زمام المبادرة في التحول الرقمي.
وتشهد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية نمواً، حيث من المتوقع أن يتضاعف عددها بين عامي 2020 و2022.
وتعتبر الإمارات المركز الرائد في مجال التكنولوجيا المالية من حيث عدد الشركات الناشئة في المنطقة، تليها الأردن ولبنان، في حين أن جنوب إفريقيا لديها أكبر عدد من الشركات الناشئة في إفريقيا، وفقاً لتقارير صادرة عن مؤسسة «أكسنتشر» ومسرع «فنتيك هايف».
ومن المتوقع أن تنمو الاستثمارات في التكنولوجيا المالي في الشرق الأوسط عبر رؤوس الأموال المغامرة لتصل إلى ملياري دولار في عام 2022 لتمويل حوالي 465 شركة ناشئة.
وأطلق مركز دبي المالي العالمي صندوقاً بقيمة 100 مليون دولار في نوفمبر لتعزيز نمو شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، كما أطلق سوق أبوظبي العالمي مبادرة «المختبر التنظيمي» في عام 2016، لجعل أبوظبي مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية.
كما تقود الإمارات الخليج العربي في مجال التكنولوجيا المالية المتوافقة مع معايير الحلال، حيث يعتبر مصرف الهلال أول بنك إسلامي يستخدم التكنولوجيا القائمة على البلوك تشين لإعادة بيع وتسوية مستحقات الصكوك، وقد يكون هذا هو السبيل الناجع لتحويل سوق الصكوك إلى منصات رقمية.
(بلومبيرج)
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