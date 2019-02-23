شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تعاود الانتعاش بدعم من اجتماع «ترامب ليو هو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أنعشت آمال التوصل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، مختلف أسواق الأسهم العالمية في تداولات أمس الجمعة، باستثناء بورصة طوكيو التي أنهت موجة أرباح استمرت على مدى أربع جلسات متتالية مع تضرر المعنويات من بيانات اقتصادية أمريكية هزيلة.

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» في تعاملات أمس، حيث يأمل المستثمرون في تطورات إيجابية من المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين، مع ترقب اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع نائب رئيس مجلس الدولة الصينى «ليو هو» فى وقت لاحق خلال الجلسة، بعد أن التقى وفد أمريكي بالرئيس الصيني شي جين بينج الأسبوع الماضي، وارتفع معدل التفاؤل بشأن فرص توصل الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية، وسط تقارير تفيد أن الصين تعتزم شراء المزيد من المنتجات الزراعية من واشنطن.

وارتفع «داو جونز» الصناعي بنحو 0.7% إلى 25943.3 نقطة، كما زاد «ستاندرد آند بورز» بنسبة 0.60% إلى 2782.4 نقطة، وصعد «ناسداك» بنحو 0.82% مسجلاً 7479.8 نقطة.

وتراجع سهم شركة «كرافت هاينز» بأكثر من 28% خلال تعاملات أمس مسجلاً أدنى مستوى في تاريخه مع فقدان نحو 17 مليار دولار من قيمته السوقية في الدقائق الأولى من الجلسة، حيث تأتي الخسائر القوية في سهم الشركة الأمريكية بعد أن خفضت بالأمس قيمة أصول بعض أكثر علامتها التجارية شهرة بحوالي 15 مليار دولار. وسجلت الشركة خسائر فصلية بلغت 12.61 مليار دولار (10.34 دولار للسهم) خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر بسبب خفض قيمة أصول بأكثر من 15 مليار دولار في العديد من أعمالها وفي مقدمتهم كرافت وأوسكار ماير.

وبحسب نتائج أعمال الشركة العاملة في مجال المنتجات الغذائية والصادرة أول أمس، فإن نصيب السهم من الأرباح المعدلة بعد استبعاد أثر البنود غير المتكررة بلغ 84 سنتاً في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي مقابل التوقعات البالغة 94 سنتاً، وبالنسبة لإيرادات كرافت هاينز، فارتفعت إلى 6.89 مليار دولار خلال الربع المنتهي في ديسمبر الماضي مقابل 6.84 مليار دولار المسجلة في الفترة المماثلة من العام السابق له لكنها تظل دون توقعات المحللين البالغة 6.94 مليار دولار.

وتراجع سهم «كرافت هاينز» بنسبة 28.31% ليهبط إلى 34.55 دولار، ولم يسجل السهم انخفاضاً دون مستوى 41 دولاراً منذ عام 2012.

وفي أوروبا، ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية أمس الجمعة، بدعم من نتائج شركات من بينها إليكتا السويدية وسيكا السويسرية وسوبرا ستيريا الفرنسية التي أبقت على بعض الحركة في التعاملات في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أنباء عن المباحثات التجارية المهمة بين الولايات المتحدة والصين.

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وزاد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3%، كما صعد المؤشر داكس الألماني 0.40%، وزاد «كاك» الفرنسي 0.32%، وارتفع «فوتسي» البريطاني 0.37%.

واعتلى سهم سوبرا ستيرا المؤشر ستوكس 600 بارتفاع بلغ 17%، بعد إعلان النتائج المالية السنوية للشركة المتخصصة في خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات.

وقفز سهم ايه.إس.إم المتخصصة في صناعة الرقائق 6.3% بعد أن قالت إن حجم طلبيات الربع الأخير من العام سجل مستوى قياسياً بلغ 301.6 مليون يورو متجاوزاً توقعاتها، وارتفع سهم شركة كيماويات البناء السويسرية سيكا 4.6% بعد أن فاقت أرباحها السنوية التوقعات.

لكن سهم إليكتا هبط 10.6% بعد أن أعلنت الشركة السويدية المتخصصة في معدات العلاج بالإشعاع أرباحاً للربع الثالث دون توقعات السوق بكثير.

وفي آسيا، أنهى المؤشر نيكاي الياباني أمس الجمعة موجة أرباح استمرت على مدى أربع جلسات متتالية مع تضرر المعنويات من بيانات اقتصادية أمريكية هزيلة، على الرغم من أن المزيد من الإشارات على تقدم في مباحثات التجارة الأمريكية الصينية كبح عمليات البيع، لينخفض المؤشر القياسي 0.2% إلى 21425.51 نقطة، بينما حقق مكسباً بلغ 2.5% للأسبوع، في حين صعد مؤشر شنجهاي الصيني 1.91%، وزاد مؤشر هونج كونج 0.65%.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة هبطت في ديسمبر/‏‏ كانون الأول.

كما انخفض مؤشر بنك فيلادلفيا الاحتياطي الاتحادي لأنشطة الأعمال في الإقليم الأطلسي الأوسط الأمريكي خلال فبراير/‏‏ شباط إلى أدنى مستوى منذ مايو/‏‏ أيار 2016، وأشار تقرير آخر إلى أن مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة انخفضت الشهر الماضي إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر/‏‏ تشرين الثاني 2015.

وتباين أداء أسهم الشركات المصدرة، حيث انخفض سهم تويوتا 0.2%، بينما ارتفع سهم هوندا موتور 0.7%، ونزل سهم هيتاشي 0.8%، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1609.52 نقطة.