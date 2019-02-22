أسعار الذهب في مصر تهوي 10 جنيهات خلال يومين

مصراوي - كتبت- شيماء حفظي:

خسرت أسعار الذهب في مصر 10 جنيهات في يومين فقط، بعدما قفزت نهاية الأسبوع الماضي.

وقال نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 647 جنيهًا مقابل 657 جنيهًا الأربعاء الماضي.

وكانت أسعار الذهب قفزت قبل يومين، بنحو 10 جنيهات للجرام، بعدما ارتفعت إلى أعلى مستوى في 10 أشهر عالميًا، لكنها عاودت التراجع أمس، نتيجة انخفاضها عالميًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 554.6 جنيه، وعيار 24 سجل 739.4 جنيه للجرام، وسجل...