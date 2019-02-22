شكرا لقرائتكم خبر عن "بلومبرج" : الاتحاد الأوروبى وضع قائمة برسوم استيراد تستهدف منتجات أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة بلومبرج، اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبى إن التكتل المؤلف من 28 دولة وضع قائمة برسوم جمركية انتقامية ستستهدف شركات كاتربيلر وزيروكس وسامسونايت انترناشيونال إذا فرض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسوما على السيارات الأوروبية.

وكان ترامب ، قال إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على واردات السيارات من أوروبا إذا لم يكن بمقدورها التوصل لاتفاق تجارى مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تقريرا سريا أرسلته وزارة التجارة الأمريكية إلى ترامب ، فى مطلع هذا الأسبوع يمهد الطريق أمام الرئيس الأمريكى لفرض رسوم تصل إلى 25 % على واردات السيارات ومكوناتها، بتصنيفها على أنها تهديد للأمن القومى الأمريكي.

وقالت المفوضية الأوروبية، التى تنسق السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، إنها تعكف على إعداد قائمة بمنتجات أمريكية لاستهدافها برسوم جمركية إذا قرر ترامب أنه يجب تقييد واردات السيارات من الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسيون أوروبيون إن المفوضية أبلغت وزراء الدول الأعضاء فى اجتماع بشأن التجارة فى بوخارست أن قائمتها جاهزة، رغم أنها لم تكشف عن محتوياتها ، وتبلغ قيمة صادرات السيارات ومكوناتها من الاتحاد الأوروبى إلى الولايات المتحدة حوالى 50 مليار يورو سنويا، ويأتى معظمها من ألمانيا.

ومن جانبه، فرض الاتحاد الأوروبى بالفعل رسوم استيراد على منتجات أمريكية بقيمة 2.8 مليار يورو ، ردا على رسوم عقابية أمريكية على وارات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي، التى تبلغ قيمتها 6.4 مليار يورو.