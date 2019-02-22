شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض عدد حفارات النفط في أمريكا هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية عن أن عدد حفارات التنقيب عن الخام انخفضت بأربع وحدات هذا الأسبوع إلى 853 حفاراً.



وعلاوةً على ذلك، تراجع إجمالي حفارات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي بأربع حفارات مسجلةً 1047 خلا ل الأسبوع الجاري من 1051 في الأسبوع الماضي.



أما حفارات الغاز الطبيعي وحدها، فقد استقر عددها في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من فبراير/شباط الجاري.