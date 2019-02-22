شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بالتزامن مع الضغوط على الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب اليوم وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعدم يقين الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وكشف تقرير صادر عن الاحتياطي الاتحادي أن البنك المركزي يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام الجاري بفعل عدة عوامل على رأسها التوترات التجارية والتقلبات في الأسواق المالية.



وأكد البنك المركزي على أنه تبنى نهج الصبر في رفع معدل الفائدة نتيجة عدم اليقين بشأن البيانات الاقتصادية الصادرة.



وسوف يلتقي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بمسؤولين رفيعي المستوى من الصين لبحث العلاقات التجارية وإمكانية التوصل إلى اتفاق.



ورغم التصريحات الإيجابية على مدار الأيام السابقة، إلا أن الشكوك تحيط بالمفاوضات بين واشنطن وبكين نظراً لعدم إعلان نتائجها حتى اللحظة.



وانخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 18:01 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بحلول الساعة 18:00 جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1335.1 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1335.6 دولار وأقل مستوى عند 1328.8 دولار.