شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض وسط ترقب لاجتماع "ترامب" مع وفد صيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية اليوم في ظل ترقب الأسواق لإشارات أو تلميحات بخصوص نتائج المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين.



ومن المنتظر اليوم عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ووفد بزعامة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لبحث أوجه العلاقات التجارية بين الاقتصادين الأكبر على مستوى العالم.



يأتي ذلك مع اقتراب انتهاء الهدنة التجارية بين البلدين في مطلع مارس/آذار المقبل مع تلميح "ترامب" بإمكانية تمديدها حال إحراز تقدم في المفاوضات مع الصين، وهو ما عكسته تصريحاته هذا الأسبوع بالفعل.



وفي تقرير السنوي المقدم للكونجرس الأمريكي، أكد الاحتياطي الاتحادي توقعاته بتباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام واستقرار التضخم قرب المستهدف بنسبة 2%، وهو ما يتطلب سياسة الصبر في رفع معدل الفائدة.



وانخفض مؤشر الدولار (أمام معظم العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:10 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.