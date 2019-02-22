شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط في انتظار الكشف عن أنشطة التنقيب في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم بدعم من قرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين واستقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، بالإضافة إلى ترقب صدور بيانات "بيكر هيوز".



وسوف يلتقي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بمسؤول صيني رفيع المستوى اليوم في البيت الأبيض لبحث حل أي نقاط عالقة تعرقل إبرام اتفاق تجاري شامل بين البلدين.



كانت رئيسة الاحتياطي الاتحادي السابقة "جانيت يلين" قد صرحت بأن التحدي الحقيقي في تلك المفاوضات مع الصين يكمن في إجبار بكين على الالتزام باستقرار عملتها "اليوان" وعدم العمل على خفضها لدعم صادراتها على حساب واشنطن.



ومن المنتظر لاحقاً اليوم إعلان بيانات أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن الأسبوع الجاري.



وفي سياق متصل، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:28 جرينتش عند 96.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.7 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وارتفع سعر خام "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:28 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 57.3 دولار للبرميل، وبلغ اعلى مستوى عند 57.8 دولار وأقل مستوى عند 56.7 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.1% إلى 67.1 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 67.8 دولار وأدنى سعر عند 66.8 دولار.