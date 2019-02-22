شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع بدعم الصعود الواسع لأسعار النحاس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، يأتي هذا الارتفاع بدعم الصعود الواسع لأسعار النحاس بالسوق العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.6% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.86$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.77$،وسجلت الأعلى عند 15.91$ ، والأدنى عند 15.77$.

فقدت أسعار الفضة يوم الخميس نسبة 1.6% ، فى أول خسارة خلال ستة أيام ،وبأكبر خسارة يومية منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، مع تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى اليوم السابق أعلى مستوى فى سبعة أشهر عند 16.20$ للأوقية.

ارتفعت أسعار النحاس يوم الجمعة بحوالي 1.7% ، مسجلة أعلى مستوى فى سبعة أشهر ، لتقود صعود معظم أسعار المعادن الصناعية ، فى ظل مخاوف تقلص المعروض فى السوق ، فى الوقت الذي تحرز فيه الصين تقدما ملحوظا فى مفوضات التجارة مع الولايات المتحدة ،والصين هي أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.

ويكبح مكاسب الفضة حاليا ، ارتفاع الدولار الأمريكي لثالث يوم على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،ويدعم ارتفاع الدولار محضر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الاتحادي.

قال المركزي الأمريكي أن الاقتصاد وسوق العمل لا يزالا يتمتعان بالقوة ، الأمر الذي أنعش احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لمرة واحدة على الأقل خلال هذا العام.