شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 22-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عملية إعادة اختبار للدعم المكسور سابقاً للقناة اللحظية الصاعدة، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بينما يشكّل المتوسط المتحرك 50 حاجز مقاومة أمام المحاولات الإيجابية، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط الثبات دون 0.7125، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.7000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7140

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط