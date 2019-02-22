شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 22-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة بعض الميل الصاعد الطفيف متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر دون 16.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، والتي تستهدف مستوى 15.62 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن اختراق 16.00 سيوقف الانخفاض المقترح ويقود السعر لاستئناف المسار الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.60 والمقاومة 16.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط