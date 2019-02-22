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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 22-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار التذبذب ضمن المسار الجانبي الموضح بالصورة، وطالما أن السعر فوق 1.2962، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى فعالاً لهذا اليوم، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 1.3226 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2960 والمقاومة 1.3150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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