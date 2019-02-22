الان تتابع تراجع الدولار ينعش أسعار الذهب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:

صعد سعر أونصة الذهب خلال تعاملات اليوم مع تعرض الدولار لضغوط جراء حالة التفاؤل بشأن مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2 % إلى 1325.52 دولار للأونصة في حين استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1328.1 دولار للأونصة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3 % إلى 1472.50 دولار للأونصة, في حين ارتفع البلاتين 0.4 % إلى 822.50 دولار للأونصة.