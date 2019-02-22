القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 22-2-2019، آخر أيام الأسبوع، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية على مدار الأسبوعيين الماضيين وحتى أمس.

وتراجع سعر الدولار عند ختام تعاملات أمس، وسجل ثباتاً فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.47 جنيها للشراء ، و 17.57 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك، جاء سعر الدولار فى تعاملات اليوم الجمعة، كالتالى... ​سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى17.47 جنيه للشراء