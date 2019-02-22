شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحتاج لتجاوز الحاجز– تحليل -22-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر النحاس بتداولات يوم أمس ثبات سعري واضح بتمركزه حول 2.9290 متأثرا بثبات الحاجز المتمثل بمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي مؤجلا بذلك الهجوم الرئيسي الصاعد, لذلك ننصح بمراقبة تداولات هذا اليوم لحين تحقيق الاختراق المطلوب ليؤكد ذلك استعداده لتحقيق المزيد من الأهداف والتي تتمركز عند 2.9850 و 3.0300 على التوالي.

نكرر التنويه إلى أن فشل السعر باختراق الحاجز الحالي فإن ذلك قد يجبره على تشكيل بعض التذبذبات الجانبية ضمن محاور القناة الصاعدة مع توفر احتمالية لاختبار الدعم الأولي المستقر عند 2.8500 قبل وصوله للأهداف المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8600 و 2.9850

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد باختراق الحاجز